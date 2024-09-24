Доступна бронь квартиры со скидкой до возобновления семейной ипотеки

24.09.2024 | 15:14

ГК «Территория жизни» объявляет о старте акции «Будь первым» * при покупке квартиры в жилых комплексах «Лугометрия» и «Арбековская застава» по программе семейной ипотеки от Сбера.

В октябре банком запланировано возобновление выдачи семейной ипотеки, связанное с восстановлением лимитов. Информация об ограничении выдачи ипотек по данной программе размещалась ранее. Сейчас можно получить одобрение банка и выбрать квартиру для своей семьи. Дополнительно застройщик подготовил бонусы, которые точно порадуют:

- скидку от 3% до 5% на все квартиры с выгодой до 350 000 рублей;

- снижение стоимости платной брони до 30 000 рублей;

- увеличение срока платного бронирования до 30 дней.

«Бронирование - процедура, которая облегчит жизнь покупателю. Вы нашли квартиру, идеально подходящую для вас и вашей семьи, но для оформления ипотечного кредита нужно собрать документы и деньги. А это не самый быстрый процесс, за время которого жилье может достаться другому человеку. Чтобы этого не произошло, лучше оформить бронь сейчас, тем более что застройщик предлагает выгодные условия», - пояснила коммерческий директор ГК «Территория жизни» Оксана Маркова.

Несмотря на приостановку выдачи семейной ипотеки, заявку на нее все еще можно подать, а кредитные средства будут получены после пополнения лимитов. За это время желаемую квартиру не купят и цена не увеличится. Стоимость бронирования войдет в цену будущего жилья.

Выбрать жилье можно уже сейчас - на сайте территорияжизни.рф.

Бронь действует на все имеющиеся в продаже варианты. Застройщик предоставляет широкий пул квартир, подходящих под разные сценарии жизни, с проверенными классическими решениями или евроформата.

Главное преимущество - наличие готовой отделки 2 видов: Smart PRO и «Все включено». В нее входят:

- ламинат светлых тонов;

- сантехника и санфаянс от брендовых производителей;

- флизелиновые обои под покраску;

- пластиковые окна Kommerling с высокой шумо- и теплоизоляцией;

- натяжные потолки с точечными светильниками;

- выключатели и розетки;

- стиральная машина.

В отделке «Все включено» в наличии готовый кухонный гарнитур со встроенной бытовой техникой (духовой шкаф, варочная панель и вытяжка). А в 3-комнатных квартирах установлены посудомоечные машины. Это можно увидеть благодаря рум-туру.

По программе семейной ипотеки с льготной ставкой 6% на весь период кредитования можно приобрести квартиры не только на этапе строительства, но и в сданных домах.

Жилые комплексы от «Территории жизни» - это проекты комплексного развития территории с созданием качественной и современной инфраструктуры. Комфорт не ограничивается квартирой. Дворовые пространства, современные детские и спортивные площадки, зоны для отдыха - все это о проектах ведущего застройщика региона.

Первые и вторые этажи домов отведены под коммерческие и офисные помещения, которые подходят для любого направления бизнеса.

Забронировать квартиру можно уже сейчас, позвонив по номеру 203-000 или заполнив форму на сайте.

Подробности о проектах - в офисах продаж; менеджеры проконсультируют, предложат лучшие решения и помогут заключить сделку мечты. Адреса офисов: ул. 65-летия Победы, 29 (9:00 - 21:00); ул. Яшиной, 12 (9:00 - 21:00)

* В рамках акции «Будь первым» при заключении договора по платному бронированию квартиры в жилых комплексах «Арбековская застава» и «Лугометрия» с ООО «КМ» и ООО «МК» клиентам предоставляется дополнительная скидка в размере 3% (при оформлении договора ДДУ) или 5% (при оформлении договора по ДКП). Согласно условиям договора платного бронирования размер агентского вознаграждения составляет 30 000 рублей. Стоимость возврата платной брони клиенту в случае отказа банком по оформлению договора ипотечного кредитования в рамках программы семейной ипотеки составляет 20 000 рублей.

Ставка 6% годовых доступна в рамках программы ПАО Сбербанк «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми» на срок кредитования от 12 до 360 месяцев с условием субсидирования процентной ставки застройщиком - партнером банка при приобретении строящегося жилья у юридического лица по ДДУ/ДУПТ или готового жилья у застройщика – партнера банка при первоначальном взносе от 20,1% стоимости кредитуемого жилого помещения. Минимальная сумма кредита - 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита - до 6 000 000 руб. Валюта - рубль РФ. Кредит предоставляется гражданам РФ, имеющим несовершеннолетнего ребенка до 6 лет (включительно) при установленной категории «ребенок-инвалид» либо 2 или более детей - граждан РФ, один из которых не достиг возраста 6 лет на дату заключения кредитного договора. Необходимо предоставление свидетельств о рождении и подтверждение гражданства всех детей. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. ПСК - 7,299–16,588%. В акции участвуют строения, расположенные по адресу: г. Пенза, ул. Яшиной, 14, 12, ул. Яшиной, 2, 4, 8, строение 11 (5-й этап) по адресу : г. Пенза, ул. Генерала Глазунова, 11 (объекты введены в эксплуатацию). Проектные декларации размещены на сайте нашдом.рф.

Срок действия акции - до 24.10.2024. Подробности акции - на сайте территорияжизни.рф и по телефону +7 (8412) 203-000.

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