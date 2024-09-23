Жителей Пензенской области ждет еще одна неделя без осадков

23.09.2024 | 10:45

На последней рабочей неделе сентября в Пензенской области продолжит господствовать антициклон.

«Осадков не ожидается. При этом сохранится заток холода с северных широт, поэтому ночные заморозки не отпустят. Днем же под лучами относительно теплого солнца воздух продолжит прогреваться», - сообщила начальник отдела прогнозирования Пензенского ЦГМС Светлана Иванкова.

Так, по ночам температура за окном будет опускаться до +1...+5 градусов. Местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы составят -1...-4.

Днем столбик термометра станет подниматься до +17...+22 градусов.

В регионе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность леса (5-й класс). Разведение и использование открытого огня категорически запрещено.