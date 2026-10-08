В Пензе определили срок обработки Олимпийской аллеи от клещей

Противоклещевую обработку лесопарковой зоны Олимпийской аллеи и Учительского сквера в Пензе проведут в ночь с 13 на 14 октября. Об этом предупредила городская администрация.

Посетителям рекомендуют воздержаться от прогулок до 7:00 14-го числа.

Ранее сообщалось, что парк Белинского, на балансе которого находятся территории, планирует заплатить за опрыскивание 475 200 рублей. Средства выделяются из городского бюджета.

Обе зоны обрабатывали от клещей в мае. На Учительский сквер тогда было выделено 381 937 рублей; на Олимпийскую аллею и веревочный парк - 2 644 103.

Барьерная акарицидная обработка, как правило, подразумевает расчистку газонов от опавшей листвы и сучьев, сбор и вывоз валежника, опрыскивание растительности специальными средствами. На этот период объекты закрывают для посещения.