Обновление участка улицы Бакунина в Пензе близится к завершению

Общество

Обновление участка улицы Бакунина в Пензе близится к завершению
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На улице Бакунина в Пензе продолжается ремонт проезжей части. В четверг, 8 октября, в городской администрации рассказали, на каком этапе находится процесс.

Обновление участка улицы Бакунина в Пензе близится к завершению

На отрезке от Володарского до Кирова уже уложили выравнивающий слой покрытия; от Московской до Кирова - частично заменили бортовой камень; от Плеханова до Володарского - 8 октября началась финишная асфальтировка.

Обновление участка улицы Бакунина в Пензе близится к завершению

«На отдельных участках продолжаются мероприятия по восстановлению колодцев - всего их на объекте выявили более 50», - пояснили в мэрии.

Обновление участка улицы Бакунина в Пензе близится к завершению

Уточняется, что общая площадь обновляемого покрытия превысит 8 500 квадратных метров.

Обновление участка улицы Бакунина в Пензе близится к завершению

«Привести дорогу на улице Бакунина в нормативное состояние рассчитывают к началу следующей недели», - заключили в мэрии.

Обновление участка улицы Бакунина в Пензе близится к завершению

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