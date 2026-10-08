Обновление участка улицы Бакунина в Пензе близится к завершению

На улице Бакунина в Пензе продолжается ремонт проезжей части. В четверг, 8 октября, в городской администрации рассказали, на каком этапе находится процесс.

На отрезке от Володарского до Кирова уже уложили выравнивающий слой покрытия; от Московской до Кирова - частично заменили бортовой камень; от Плеханова до Володарского - 8 октября началась финишная асфальтировка.

«На отдельных участках продолжаются мероприятия по восстановлению колодцев - всего их на объекте выявили более 50», - пояснили в мэрии.

Уточняется, что общая площадь обновляемого покрытия превысит 8 500 квадратных метров.

«Привести дорогу на улице Бакунина в нормативное состояние рассчитывают к началу следующей недели», - заключили в мэрии.