Губернатор рассказал о ремонте дороги между Малой Сердобой и Саполгой

Общество

Губернатор рассказал о ремонте дороги между Малой Сердобой и Саполгой
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Завершен ремонт участка дороги регионального значения между селами Малая Сердоба и Саполга, сообщил в четверг, 8 октября, губернатор Олег Мельниченко.

Отрезок протяженностью 7 километров привели в порядок в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

«В рамках нацпроекта также приведены к нормативу дороги Шемышейка - Армиево, Нижний Ломов - Наровчат - до границы области - Плесковка, Индерка - Нижний Катмис, М-5 «Урал» - Степановка - Тумалейка, Нижняя Елюзань - Верхняя Елюзань - Сурск и реконструирован мост через реку Ижмора в Земетчинском районе», - перечислил Олег Мельниченко в соцсетях.

Губернатор рассказал о ремонте дороги между Малой Сердобой и Саполгой

Сейчас ремонтируют 2 моста через реку Сердобу - рядом с селами Липовка и Новое Демкино.

По словам губернатора, готовность обоих объектов - порядка 85%. Их планируют сдать в эксплуатацию до конца октября.

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