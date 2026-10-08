В Пензе приступили к реконструкции коллектора на улице Строителей

Общество

В Пензе приступили к реконструкции коллектора на улице Строителей
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В Пензе началась реконструкция напорно-самотечного коллектора на улице Строителей. Ресурсники приступили к замене трубопровода.

В Пензе приступили к реконструкции коллектора на улице Строителей

«Методом горизонтально-направленного бурения планируется проложить участок длиною 830 метров. Железобетонные трубы заменят на новые - из полиэтилена низкого давления - со сроком эксплуатации более 50 лет», - пояснили в мэрии.

По словам заместителя главы администрации Пензы Ильдара Усманова, работы должны проводится без ограничения водоотведения и водоснабжения для потребителей.

В Пензе приступили к реконструкции коллектора на улице Строителей

В мае управляющий директор Горводоканала Герасим Родин, рассказывая о происхождении провалов на улицах Лозицкой и проспекте Победы, уточнил, что изначально причиной стал выход из строя насосной станции в Цыганском поселке. Она перестала работать, когда ее затопило водой, пришедшей с парковки «Коллажа» после ливней.

На откачку воды со станции и замену оборудования ушло двое суток. В результате магистральные и квартальные коллекторы встали на подпор (оказался повышен уровень воды), они работали в аварийном режиме. И первым перестал функционировать как раз коллектор на так называемой пьяной дороге - улице Строителей.

Стоки тогда переключили, но другие коллекторы не справились. Результатом стали провалы на проспекте Победы и улице Лозицкой.

Восстановительные работы провели сначала на Лозицкой, потом - на проспекте, и только теперь пришли на улицу Строителей.

Руководитель Горводоканала пояснил, почему именно в таком порядке. «Пока не будет работать участок, куда поступают стоки, нет смысла [ремонтировать то, что выше]. Поэтому начали с Лозицкой», - сообщил он.

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