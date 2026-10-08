Пензенцы свозили собак и котов в Таиланд, Вьетнам и Сербию

С начала года жители Пензенской области вывезли за границу 97 кошек и собак, сообщили в Управлении Россельхознадзора по Саратовской, Самарской и Пензенской областям.

Инспекторы управления оформляли сертификаты на вывоз животных авиационным и наземным транспортом.

Они проверяли достоверность и полноту информации в ветеринарных сопроводительных документах, в том числе соответствие идентификационного номера в сертификате и на микрочипе.

Пензенцы оформляли вывоз кошек и собак в 22 страны. Чаще всего жители региона брали животных, отправляясь в Таиланд, Вьетнам, Сербию, Абхазию, Грузию и Турцию.

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