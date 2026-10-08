Ространснадзор оштрафовал водителей иностранных грузовиков на 63 млн

За 9 месяцев 2026 года территориальный отдел Госавтодорнадзора по Пензенской области МТУ Ространснадзора по ПФО вынес 197 постановлений за нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, принадлежащего иностранному перевозчику. Общая сумма наложенных на водителей штрафов составила 63 млн рублей.

За аналогичный период прошлого года показатели были более чем в 2 раза меньше - 82 материала и 29 млн рублей.

В 2026-м в 5 случаях на постановления инспекторов Ространснадзора подали жалобы во Второй кассационный суд общей юрисдикции, однако акты были оставлены без изменения. 3 материала впоследствии обжаловали в Верховном суде РФ, но и там постановления не изменили.

Так, 10 декабря 2025 года на 593-м километре трассы М-5 (Мокшанский район Пензенской области) был проверен Volvo с прицепом Krone (страна регистрации обоих - Киргизия, собственник - гражданин Киргизии).

Оказалось, что на данном транспортном средстве на автоматическом пункте весового и габаритного контроля в Ярославской области 18 августа было зафиксировано превышение допустимой нагрузки на 2-ю ось на 34,52%, 16 сентября - на 35,12%, а 8 октября - 30,68%. В связи с этим на водителя наложили взыскания за нарушение правил движения тяжеловесного транспортного средства, принадлежащего иностранному перевозчику, - по 450 000 рублей в каждом случае.

Защитник мужчины подал жалобы: сначала - во Второй кассационный суд общей юрисдикции, а затем - в Верховный суд РФ. Он просил отменить постановления, указывая, что что правонарушения были совершены иным лицом.

Однако оснований поверить этому не нашлось. Процессуальные документы составлялись в присутствии водителя, и тот не сообщал, что не управлял транспортным средством.

Все суды оставили постановления о штрафах без изменения, а жалобы - без удовлетворения.