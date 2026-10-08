9 октября в Пензенской области потеплеет до +21 градуса

В пятницу, 9 октября, в Пензенской области будет переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает Приволжское УГМС. Ветер будет дуть с юга со скоростью 6-11 м/с.

В ночь на пятницу похолодает до +1...+6 градусов, осадков не ожидается.

Днем воздух прогреется до +16...+21. В ночь на субботу синоптики обещают +7...+12 градусов и небольшой дождь местами.

В народном календаре 9 октября - Иван Богослов. На Руси подмечали: если в этот день идет дождь, то он продлится еще 3 недели, а если выпадает снег, то зима наступит на Михайлов день (21 ноября).

Ранее стало известно, что в Пензенской области с 9 по 12 октября ожидается высокая пожарная опасность лесов (4-й класс). Объявлен желтый уровень погодной опасности (потенциальная угроза).