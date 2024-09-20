Психолог: Ребенка можно успокоить за две минуты

20.09.2024 | 08:47

Многие родители теряются или выходят из себя, когда их ребенок закатывает скандал, особенно в общественном месте - торговом центре, парке, кафе. О том, как успокоить малыша за 2 минуты и вернуть ему хорошее настроение, рассказала «Газете.Ru» тренер по голосу и речи Седа Каспарова.

По ее словам, быстро переключить эмоции поможет несложная, но эффективная семейная практика-игра.

«Для начала, если ребенок согласится, усадите его к себе на колени. Если нет - сядьте рядом, чтобы видеть глаза друг друга. Начните с дыхания. Я прошу ребенка сделать 5 глубоких вдохов. Важно то, что я и сама дышу вместе с ним, чтобы синхронизироваться», - объяснила она.

Затем нужно попросить ребенка назвать 5 предметов, которые он видит вокруг: стол, стул, окно, игрушки и т. д. Такое перечисление помогает развивать одновременно наблюдательность и словарный запас.

Следующим шагом следует перечисление 5 цветов.

«Дальше предложите озвучить 5 желаний, 5 хотелок. Пусть ваш ребенок ответит на вопрос «Чего ты хочешь?». Воображение включается еще больше: «Я хочу вместе погулять», «Я хочу щеночка», «Хочу поехать с тобой на море»… Вы узнаете много нового и неожиданного о желаниях своих детей», - рассказала Седа Каспарова.

После таких действий, как правило, ребенок быстро успокаивается.

«Фокус «ужаса и детской трагедии» меняется на что-то приятное. Параллельно развиваются речь и реакция. Главное - ребенок будет понимать, что вы рядом, готовы обнять и помочь. Самое ценное для него осознание, которое очень пригодится во взрослой жизни», - резюмировала специалист.