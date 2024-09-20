Гастроэнтеролог: Настроение зависит от работы кишечника

20.09.2024 | 07:54

Одни блюда могут испортить настроение, другие - поднять. Это не самовнушение: дело в связи между кишечником и мозгом.

Об этом рассказала «Известиям» врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«В слизистой оболочке желудка, тонкого кишечника и толстой кишки есть особые нервные клетки, которые отвечают за нормальную работу ЖКТ и поддерживают иммунную систему, сдерживая рост патогенных микробов. Эти клетки составляют так называемую энтеральную нервную систему, которая постоянно «общается» с головным мозгом и докладывает ему о содержании нутриентов в пище, уточняет, есть ли в ней опасные вещества или вредоносные бактерии. Ось работает в обоих направлениях», - объяснила она.

Основной канал связи между кишечником и мозгом - блуждающий нерв. Кроме него, важную роль играют нейротрансмиттеры (серотонин, дофамин и гамма-аминомасляная кислота). Они влияют на физическое и психическое состояние.

Так, на настроении отражается дисбиоз - нарушение баланса между полезными и вредными бактериями в кишечнике. А некоторые патогенные бактерии могут нарушать выработку серотонина и дофамина.

По словам врача, полезные бактерии, например Lactobacillus и Bifidobacterium, улучшают работу кишечника и поддерживают нормальный уровень нейротрансмиттеров. Результат - снижение риска развития тревожных расстройств и депрессии.

Гастроэнтеролог отметила, что стресс отрицательно влияет на состояние кишечника. В этом случае помогут техники релаксации - дыхательные упражнения, медитация и т. д.

«В каждый прием пищи на тарелке желательно совмещать разные группы продуктов: белки, растительные жиры, медленные углеводы, клетчатку. Именно такое питание считается здоровым и поддерживает разнообразие полезных бактерий в кишечнике, тем самым помогая поддерживать работу энтеральной нервной системы и хорошее настроение», - резюмировала Екатерина Кашух.