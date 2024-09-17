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Общество

Ильяс Карамышев назначен прокурором Башмаковского района

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Советник юстиции Ильяс Рафикович Карамышев назначен на должность прокурора Башмаковского района Пензенской области. Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов подписал соответствующий приказ 13 сентября.

Ильяс Карамышев родился в 1990 году в Пачелме. В 2012-м он окончил Саратовскую государственную юридическую академию (специальность «юриспруденция»). С октября того же года по ноябрь 2013-го работал в должности помощника прокурора Пачелмского района, затем год отслужил в армии.

В декабре 2014-го Ильяса Карамышева вновь приняли на службу в прокуратуру области и назначили заместителем прокурора Башмаковского района.

«С октября 2015 года замещал должность прокурора, старшего прокурора отдела по надзору за законностью правовых актов и исполнением законов в социальной сфере управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры области», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

В сентябре 2019 года Ильяс Карамышев стал прокурором Белинского района. Эту должность он занимал до нового назначения.

Ильяс Карамышев женат.

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Источник — фото областной прокуратуры
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