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Общество

В Пензе суд восстановил право экс-полицейского на жилищную выплату

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В Пензе суд встал на сторону бывшего сотрудника органов внутренних дел, подтвердив его право на получение единовременной выплаты на приобретение или строительство жилья.

Экс-полицейский обратился с иском к УМВД России по Пензенской области. Он просил суд признать незаконным решение о снятии с учета очередников на получение выплаты и обязать ведомство восстановить его место в списке.

Установлено, что 29 января 2013 года сотрудник полиции обратился в региональное управление МВД с заявлением о занесении его в составе семьи из 3 человек в перечень получателей поддержки. Его поставили в очередь, однако впоследствии исключили. В качестве причины было указано превышение нормы обеспеченности жильем.

При подсчете учитываются площади жилых помещений в аварийных домах. В управлении пояснили, что на момент постановки на учет строения таковыми не считались.

Однако суд посчитал эти доводы необоснованными, поскольку помещения, принадлежащие сотруднику полиции, находились в неудовлетворительном состоянии. Впоследствии факт подтвердился признанием зданий аварийными и подлежащими сносу.

В итоге служители Фемиды пришли к выводу о необеспеченности бывшего полицейского жильем и признали его право на получение единовременной социальной выплаты.

«Иное противоречило бы действующему законодательству и нарушало права истца. Иск удовлетворен», - сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.

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