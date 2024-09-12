В р. п. Земетчино возникли проблемы с благоустройством сквера

12.09.2024 | 15:32

В поселке Земетчино возникли проблемы с благоустройством сквера при историко-краеведческом музее, расположенном на Кирова, 127.

Электронный аукцион по определению подрядчика, который выполнил бы работы, пришлось устраивать дважды.

Первая процедура проводилась в мае-июне. Контракт на сумму 18 млн 697 тыс. 102 рубля заключили с ООО «Грандэксстрой». Благоустройство должно было осуществляться в 3 этапа, первый планировалось завершить до 31 июля, но этого не произошло.

Тогда заказчик (администрация р. п. Земетчино) расторг контракт в одностороннем порядке и подал в региональное управление Федеральной антимонопольной службы РФ обращение о включении фирмы в реестр недобросовестных поставщиков услуг.

При рассмотрении обращения выяснилось следующее.

«Подрядчиком при выполнении земляных работ было установлено, что состав грунта не соответствует проектно-сметной документации. На заседании инспекции представитель подрядчика пояснил, что поставил в известность заказчика о необходимости внесения изменений в проектную и сметную части, однако доказательств официального направления информации в адрес заказчика не представлено.

При этом заказчик направил подрядчику пояснения о способах выполнения работ, а также схемы из ПСД, в отношении изменений в сметную часть указал, что для этого необходимо представление подрядчиком исполнительской документации по выполненным работам. Подрядчик не стал продолжать выполнение работ, требуя внесения изменений в ПСД», - сообщили в пресс-службе областного УФАС РФ.

Специалисты пришли к выводу, что основания для включения ООО «Грандэксстрой» в реестр действительно имеются.

В сентябре администрация р. п. Земетчино провела аукцион повторно и по его итогам заключила новый контракт - с другой фирмой, на ту же сумму. Все работы необходимо выполнить до 30 ноября 2024 года.