На дороге севернее «Лугометрии» уложили слой асфальта

12.09.2024 | 17:53

На новой дороге, которая расположена севернее микрорайона «Лугометрия» и соединит Зарю и Арбеково, уложен нижний слой асфальтобетонного покрытия, в том числе на участке примыкания к новой развязке на трассе М-5. Об этом в четверг, 12 сентября, сообщили в управлении капитального строительства.

Протяженность двухполосной дороги - чуть более 2 километров. Ширина проезжей части - 7,5 метра.

Сейчас продолжают обустраивать тротуары, устанавливать бордюры и световые опоры. Подрядчик приступил к устройству съездов.

«Следующим этапом планируется проведение работ по укладке верхнего слоя асфальтового покрытия, установка остановочных павильонов, перильных и барьерных ограждений», - уточнили в управлении.

Дорогу намечено сдать текущей осенью.