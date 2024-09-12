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Общество

На дороге севернее «Лугометрии» уложили слой асфальта

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На новой дороге, которая расположена севернее микрорайона «Лугометрия» и соединит Зарю и Арбеково, уложен нижний слой асфальтобетонного покрытия, в том числе на участке примыкания к новой развязке на трассе М-5. Об этом в четверг, 12 сентября, сообщили в управлении капитального строительства.

На дороге севернее «Лугометрии» уложили слой асфальта

Протяженность двухполосной дороги - чуть более 2 километров. Ширина проезжей части - 7,5 метра.

Сейчас продолжают обустраивать тротуары, устанавливать бордюры и световые опоры. Подрядчик приступил к устройству съездов.

На дороге севернее «Лугометрии» уложили слой асфальта

«Следующим этапом планируется проведение работ по укладке верхнего слоя асфальтового покрытия, установка остановочных павильонов, перильных и барьерных ограждений», - уточнили в управлении.

На дороге севернее «Лугометрии» уложили слой асфальта

Дорогу намечено сдать текущей осенью.

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Источник — фото УКС г. Пензы
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