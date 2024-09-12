Из Кузнецка за день санитарный вертолет вывез 2 человек

12.09.2024 | 16:48

В среду, 11 сентября, пензенской санавиации пришлось совершить 3 вылета, 2 из них сделали в один и тот же город.

В первый раз вертолет отправился в Каменку. Оттуда медики забрали пациента с острой сердечной патологией и доставили его в клиническую больницу № 6 имени Г. А. Захарьина в Пензе.

В Кузнецке срочная транспортировка потребовалась больному с инфарктом. С помощью санавиации его привезли в Пензенскую областную клиническую больницу имени Н. Н. Бурденко.

Третий вылет медики сделали снова в Кузнецк. Пациента тоже доставили в областную больницу.

Как пояснили в пресс-службе Минздрава Пензенской области, показаниями для транспортировки воздушным судном являются состояния, которые требуют скорейшего врачебного вмешательства, недоступного в районных больницах. Чаще всего это острые сердечные патологии или серьезные травмы.

На 2024 год на транспортировку при помощи санавиации выделили 27 млн рублей. Запланировано более 117 летных часов.

Полеты санитарного вертолета привлекли внимание жителей Кузнецка, о чем они сообщили во «ВКонтакте». Горожане предположили, что авиация проверяла нефтепровод.