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Общество

Из Кузнецка за день санитарный вертолет вывез 2 человек

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В среду, 11 сентября, пензенской санавиации пришлось совершить 3 вылета, 2 из них сделали в один и тот же город.

В первый раз вертолет отправился в Каменку. Оттуда медики забрали пациента с острой сердечной патологией и доставили его в клиническую больницу № 6 имени Г. А. Захарьина в Пензе.

В Кузнецке срочная транспортировка потребовалась больному с инфарктом. С помощью санавиации его привезли в Пензенскую областную клиническую больницу имени Н. Н. Бурденко.

Третий вылет медики сделали снова в Кузнецк. Пациента тоже доставили в областную больницу.

Из Кузнецка за день санитарный вертолет вывез 2 человек

Как пояснили в пресс-службе Минздрава Пензенской области, показаниями для транспортировки воздушным судном являются состояния, которые требуют скорейшего врачебного вмешательства, недоступного в районных больницах. Чаще всего это острые сердечные патологии или серьезные травмы.

Из Кузнецка за день санитарный вертолет вывез 2 человек

На 2024 год на транспортировку при помощи санавиации выделили 27 млн рублей. Запланировано более 117 летных часов.

Полеты санитарного вертолета привлекли внимание жителей Кузнецка, о чем они сообщили во «ВКонтакте». Горожане предположили, что авиация проверяла нефтепровод.

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Источник — фото областного минздрава
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