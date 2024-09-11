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Общество

Россияне назвали профессии будущего из метавселенных

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Развитие метавселенных приведет к появлению новых профессий и специальностей, показал опрос *, проведенный ВТБ среди жителей крупных городов страны. Россияне ожидают появления новых ИТ-специальностей, а также прогнозируют начало работы в виртуальном пространстве метавселенных гидов, учителей и врачей.

Большинство опрошенных (75%) убеждены, что развитие метавселенных в той или иной степени приведет к появлению новых профессий и специальностей. Еще 10% респондентов считают, что речь скорее будет идти об изменениях действующих специальностей, чем о появлении новых. Оставшиеся 15% не смогли однозначно ответить на этот вопрос.

Из новых направлений деятельности участники опроса чаще всего называли различные ИТ-специальности, связанные с разработкой и совершенствованием метавселенных. На втором месте по популярности - предположение о появлении администраторов виртуальных пространств, секретарей, модераторов встреч и управляющих. Третье место заняли консультанты по использованию метавселенных, инструкторы и тьюторы.

В пятерку популярных попали метаэкскурсоводы, виртуальные гиды, а также дизайнеры локаций и аватаров и метастилисты. Были высказаны предположения о том, что в метавселенных будут работать преподаватели, репетиторы, врачи, психологи, коучи и работники торговли.

Из наиболее экзотичных предположений – тамады, гадалки, оракулы, метасантехники и даже метатаксисты.

Метавселенные - это трехмерные интерактивные пространства для виртуального взаимодействия пользователей.

* Опрос ВТБ проводился в августе 2024 года среди 1 500 респондентов, проживающих в крупных городах с населением свыше 100 000 жителей.

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Источник — фото пресс-службы ВТБ
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