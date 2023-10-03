До наступления морозов пензенцы могут собирать желуди

03.10.2023 | 08:08

Неравнодушные жители Пензенской области могут присоединиться к мероприятиям по восстановлению лесов и собирать желуди.

С соответствующей просьбой к гражданам обратились в региональном минлесхозе.

Специалисты отметили, что нуждаются в желудях дуба черешчатого. Их примут от пензенцев на безвозмездной основе.

Для сбора подойдут дубовые насаждения, парки, скверы, опушки. Семена подбираются с земли, куда они падают после первых заморозков в сентябре-октябре.

«Очень важно собрать качественные желуди! Качественные желуди имеют темно-коричневую, блестящую, глянцевую с желтыми прожилками или полностью коричневую окраску. Они тверды и полны, не имеют трещин, отверстий или следов повреждения», - объяснили в министерстве.

Сбор производится до первых морозов.

Принести желуди можно по адресу: Пенза, Лодочный проезд, 10, кабинет 3 (отдел воспроизводства, лесоразведения и защиты леса).

Вопросы принимаются по номеру 8(8412)628-254.