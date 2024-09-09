Юные пензенцы смогут пройти высокочастотную магнитотерапию

09.09.2024 | 09:31

Для шести детских поликлиник в Пензе приобрели новое оборудование для высокочастотной магнитотерапии.

Аппарат «Вч Магнит Мед ТеКо» применяется при восстановлении юных пациентов после различных заболеваний, в том числе холециститов, гломерулонефритов, пневмонии, бронхита, бронхиальной астмы, дерматозов, переломов, ушибов, неврологических патологий, остеохондроза позвоночника, заболеваний сердечно-сосудистой системы и органов пищеварения.

«Медицинское устройство оказывает выраженное противовоспалительное, болеутоляющее и успокаивающее действие на организм. Подобная система глубокой электромагнитной стимуляции тканей поступила к нам впервые», - цитирует пресс-служба регионального минздрава заведующего отделением восстановительного лечения Городской детской поликлиники Владимира Зеленковского.

Сейчас закупили и ввели в работу 6 таких аппаратов. На них из областного бюджета выделили свыше 1,5 млн рублей.

Высокочастотные электромагниты хотят установить во всех физиотерапевтических кабинетах детских поликлиник в Пензе.