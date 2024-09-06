Молодым семьям участников СВО дадут первоочередное право на жилье

06.09.2024 | 07:58

Молодые семьи участников специальной военной операции получат первоочередное право на покупку или строительство жилья.

Проект постановления правительства РФ подготовило федеральное министерство строительства и ЖКХ. Он опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, первоочередное право на приобретение или строительство жилья должны получить молодые семьи, где один или оба супруга (либо один родитель, если семья неполная) участвовали или в данный момент участвуют в специальной военной спецоперации на Украине, на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Такие семьи получат первоочередное право на улучшение жилищных условий наряду с многодетными, а также теми, которые были поставлены на учет до 1 марта 2005 года.

При формировании списка претендентов ‎на получение соцвыплат на улучшение жилищных условий может быть установлена квота для семей, которые не относятся к перечисленным выше категориям. Но их должно быть не более 30% от всего списка по отдельно взятому муниципальному образованию, сообщает «Парламентская газета».