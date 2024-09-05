Мошенники обманывают пензенских пенсионеров от имени Соцфонда

05.09.2024 | 09:18

В отделении Социального фонда России по Пензенской области предупредили об участившихся случаях обмана пенсионеров мошенниками, действующими от имени этой организации.

Одна из схем - «сотрудник Соцфонда» по телефону рассказывает жертве, что по «новой информации» ей не хватает стажа. Пенсионера пугают приостановкой выплат, если его не подтвердить. Затем гражданина предлагают записать на прием в МФЦ, просят отсканировать и прислать личные документы и подтвердить запись кодом по СМС.

Другой способ обмана - сообщение от имени СФР о повышении пенсии, для которого требуется подписать документы в отделении. Затем пожилому человеку говорят, что из-за жары ехать никуда не нужно, достаточно просто назвать СНИЛС и код из СМС. Доверчивые пенсионеры, радуясь повышению выплат, передают аферистам свои персональные данные.

«Если вы столкнулись с такой ситуацией, знайте - вы разговариваете с мошенниками. Будьте бдительны! Никогда не называйте звонящим по телефону паспортные данные, номер банковской карты, ПИН- или СМС-код или пароль от личного кабинета», - обратились к пензенцам в отделении СФР.

Также в пресс-службе напомнили: гражданам могут рассылать СМС с информацией общего характера либо уведомления по принятым решениям без запроса дополнительных персональных данных. Воспользоваться услугами Соцфонда можно через портал госуслуг, на личном приеме в клиентских офисах и в МФЦ.