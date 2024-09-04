В Пензенской области проходит осенний месячник по благоустройству

В Пензенской области проходит месячник по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов. Соответствующее распоряжение размещено на сайте регионального правительства.
Традиционная осенняя акция стартовала 30 августа. Она предусматривает проведение санитарных пятниц, очистку лесопарковых зон и мест отдыха с удалением сухостоя, будут высажены новые деревья и кустарники.
Также необходимо благоустроить ритуальные места, в том числе воинские захоронения.
Во время месячника детские игровые и спортивные площадки, фонтаны и малые архитектурные формы должны быть подготовлены к зимнему содержанию.
Акция по наведению порядка завершится 5 октября всеобщим субботником.