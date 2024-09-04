В Пензенской области проходит осенний месячник по благоустройству

04.09.2024 | 10:55

В Пензенской области проходит месячник по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов. Соответствующее распоряжение размещено на сайте регионального правительства.

Традиционная осенняя акция стартовала 30 августа. Она предусматривает проведение санитарных пятниц, очистку лесопарковых зон и мест отдыха с удалением сухостоя, будут высажены новые деревья и кустарники.

Также необходимо благоустроить ритуальные места, в том числе воинские захоронения.

Во время месячника детские игровые и спортивные площадки, фонтаны и малые архитектурные формы должны быть подготовлены к зимнему содержанию.

Акция по наведению порядка завершится 5 октября всеобщим субботником.