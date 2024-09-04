Каждый четвертый житель ПФО хочет иметь собственный бизнес

04.09.2024 | 11:13

Каждый четвертый житель Приволжского федерального округа (ПФО) хотел бы открыть собственное дело, из них 40% предпочли бы заняться бизнесом вместе со своей семьей. Самыми популярными направлениями для этого традиционно считаются торговля и сфера услуг - таковы результаты исследования, проведенного ВТБ в преддверии ВЭФ-2024.

По итогам исследования *, 25% жителей ПФО хотели бы открыть свой бизнес, 12% опрошенных уже имеют его, из них 3% хотят открыть еще один.

Выше доля желающих запустить свое дело в Южном федеральном округе - 32%, Центральном - 29% и на Кавказе - 28%.

Более 40% респондентов хотят вести бизнес вместе с членами семьи, 23% - с друзьями, 21% - с партнерами и коллегами, а 19% опрошенных жителей ПФО готовы заниматься им самостоятельно.

Более трети опрошенных (37%) озвучили размер необходимого стартового капитала - от 300 тысяч до 1 млн рублей. 15% респондентов считают, что для открытия своего дела им хватило бы менее 300 тысяч. От 1 млн рублей и выше требуется 31% опрошенных.

В качестве предпочитаемых сфер для бизнеса наибольшую долю в 19% заняли торговля и обслуживание, затем следуют дизайн и творчество, а также производство, промышленность, транспорт и логистика - 8%. Третье место с долей в 7% у строительства и общепита.

«Вклад среднего и малого бизнеса в экономику страны огромен. Это не только товары и услуги, не только налоговые поступления, но также и новые рабочие места. Поэтому стремление россиян создавать собственный бизнес и привлекать в него родных и близких должно получать максимальную поддержку со стороны государства и системообразующих структур», - отметил член правления ВТБ Руслан Еременко.

40% опрошенных жителей ПФО планируют накопить стартовый капитал, еще 53% хотят комбинировать накопленные собственные средства с кредитными. Открыть дело полностью на кредитные средства готовы 27% опрошенных, еще 8% уже располагают необходимой для этого суммой.

В ответе на вопрос, что помогло бы запустить бизнес прямо сейчас, почти половина респондентов назвала стартовый капитал. Четкий бизнес-план и готовая стратегия простимулировали бы 49% опрошенных, еще столько же указали поддержку государства и низкие налоги, 42% нуждаются в перспективной идее, 36% - в грамотном бизнес-партнере и помощниках.

Основные страхи будущих бизнесменов - риск не окупить затраты и прогореть (70%), вероятность бюрократии и коррупции (34%) или «грязной» конкуренции и рейдерства (31%).

* Исследование проводилось в августе 2024 года в городах с населением свыше 100 тысяч человек. В исследовании приняли участие мужчины и женщины в возрасте 18-65 лет, количество участников - 1 500 человек.