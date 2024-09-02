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Общество

В Заре думают открыть кабинет педиатра в жилом доме

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Микрорайон Заря, в котором недавно открылась новая школа на улице Ревунова, также остро нуждается в другом важном объекте.

«Ждем обещанную поликлинику для детей и взрослых!» - написала на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте» жительница микрорайона с ником Лис Lis.

На ее сообщение ответил представитель администрации Пензы.

«Вопрос открытия педиатрического кабинета в микрорайоне Заря планомерно решается: в настоящее время Министерством здравоохранения Пензенской области рассматриваются варианты свободных помещений в районе жилой застройки, соответствующих современным требованиям, предъявляемым к организации медицинских учреждений», - пояснил он.

Сейчас взрослые жители Зари получают медицинскую помощь в амбулатории, которая является подразделением поликлиники № 13. Она расположена на улице Кронштадтской. Маленьких пациентов приходится возить в поликлинику № 6 в 1-м проезде Рахманинова.

«С ребенком ездить в 6-ю поликлинику - это ужасно тяжело, особенно из-за существующего транспортного сообщения! Сама за все годы раз вынуждена была поехать в вашу убогую 13-ю поликлинику! Больные люди толпами стоят в подвале и ждут часами, когда их примут!» - пожаловалась горожанка.

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