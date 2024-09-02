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Общество

В Пензе наградили спасателей, доставших мужчину из-подо льда

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В Пензе троих сотрудников областного пожарно-спасательного центра наградили медалями «За спасение погибающих на воде».

В Пензе наградили спасателей, доставших мужчину из-подо льда

Дмитрий Корольков, Владимир Кайнов и Федор Моисеев 22 февраля помогли мужчине, провалившемуся под лед на Суре и не имевшему возможности выбраться самостоятельно.

«Используя штатные средства, они извлекли человека из воды и доставили на берег. Мужчина был транспортирован для обогрева в служебный аварийно-спасательный автомобиль и далее был передан бригаде скорой помощи», - сообщили в пресс-службе ГБУ «ППСЦ».

Провалившийся под лед горожанин остался жив благодаря оперативным действиям специалистов, высокому уровню профессионализма, их слаженности и смелости.

В Пензе наградили спасателей, доставших мужчину из-подо льда

Медали вручались 29 августа в здании Главного управления МЧС России по Пензенской области.

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Источник — фото ГБУ «ППСЦ»
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