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Общество

3 сентября пензенцев ждет летняя погода

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Во вторник, 3 сентября, жителей Пензенской области ждет еще один жаркий день. Прогноз дали в Приволжском УГМС.

Температура ночью достигнет +8...+13 градусов, днем повысится до +24...+29.

Ветер подует с востока со скоростью до 11 метров в секунду. При этом будет малооблачно, осадков не прогнозируют.

«На первой рабочей неделе сентября существенных изменений в погоде на территории Пензенской области не ожидается. В регионе продолжит господствовать антициклон. Поэтому существенных осадков по-прежнему ждать не приходится. Северными потоками в край начнет поставляться более прохладный воздух, в результате чего похолодает», - рассказала начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

3 сентября в народном календаре Фаддей Проповедник. Считалось, что если небо чистое и солнце светит ясно, то хорошей погоды можно ждать еще четыре недели.

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