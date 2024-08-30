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Общество

До улицы Симферопольской в Пензе дойдет цивилизация

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Улица Симферопольская в пензенском микрорайоне Веселовка ждет инфраструктурного развития. Ее судьба обсуждалась на встрече председателя уличного комитета с главой города Александром Басенко.

На приеме граждан посетитель рассказал, что местных жителей волнуют вопросы освещения, ремонта дороги, обслуживания водопроводных сетей.

По словам Басенко, проектно-сметная документация на установку фонарей уже разработана. Для ее реализации он поручил ответственным лицам рассмотреть возможность технологического присоединения к электрическим сетям.

«Что касается ремонта дороги. Нужно запланировать работы на проблемном участке от дома № 2а на улице Симферопольской до улицы Ферганской в 2025 году. А сейчас для обеспечения проезжего состояния провести грейдирование дороги», - отметил глава города.

Кроме того, решился вопрос с бесхозяйным водопроводом на Сахарова/Симферопольской, подписан акт приема-передачи сетей ресурсоснабжающей организации. Теперь аварии должны своевременно ликвидироваться, пояснили в пресс-службе администрации Пензы.

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