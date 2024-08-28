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Общество

В муниципальных банях выявили многочисленные нарушения

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МУП «Пензенские бани» уличили в нарушении санитарно-эпидемиологических норм и требований пожарной безопасности. Кроме того, предприятие игнорировало права людей с ограниченными возможностями.

Все это выявила прокурорская проверка.

«В муниципальных банях № 4 (ул. Конструкторская. - Прим. ред.) и 9 не были организованы работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, не соблюдались сроки перезарядки первичных средств пожаротушения», - уточнили в областной прокуратуре.

Что касается несоблюдения прав инвалидов, то в помещениях не было системы вызова экстренной помощи и помощи персонала, информационных мнемосхем, тактильных напольных указателей и контрастной разметки препятствий.

В бане № 9 на улице Ушакова обнаружили повреждения стен и следы протеканий.

Руководителю МУПа внесли представление об устранении недостатков, в отношении виновных должностных лиц возбудили 3 дела об административных правонарушениях.

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Источник — фото pxhere.com
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