В Пензенской области растет заболеваемость ОРВИ

27.08.2024 | 12:59

В Пензенской области за неделю заболеваемость ОРВИ выросла на 17,2%. 25,1% заболевших - это дети.

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, за минувшую неделю, с 19 по 25 августа, к врачам с симптомами респираторной инфекции обратились 929 человек, 272 из них - жители Пензы.

Относительно высокий уровень заболеваемости ОРВИ наблюдался в Мокшанском, Лунинском, Нижнеломовском, Башмаковском, Сердобском, Пензенском, Вадинском районах, Кузнецке, а также в Городищенском и Земетчинском районах.

За неделю случаев гриппа в регионе не выявили.

Подросло число заразившихся коронавирусом. За неделю с этим диагнозом зарегистрировали 91 пациента, что на 32,8% больше, чем на предыдущей неделе.