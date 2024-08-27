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Общество

Православные пензенцы отметят Успение Пресвятой Богородицы

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В среду, 28 августа, православные пензенцы отметят Успение Пресвятой Богородицы, один из двунадесятых (12 основных) праздников.

Богослужения, посвященные этому торжеству, возглавит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Во вторник, 27 августа, в 17:00 в Спасском кафедральном соборе начнется всенощное бдение продолжительностью 2,5-3 часа.

28 августа в 9:30 в Успенском соборе (ул. Захарова, 6) начнется Божественная литургия. Она продлится 2-2,5 часа.

В Пензенской епархии отметили, что обычно в день Успения заканчивается Успенский пост. Но в этом году праздник выпадает на среду, которая по традиции является постным днем. Поэтому пост закончится 29 августа, то есть последним его днем станет 28-е число.

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