Медиков подготовят к приему больных с оспой обезьян

27.08.2024 | 08:03

Роспотребнадзор рекомендовал изолировать пациентов с подозрением на оспу обезьян на 21 день. Речь идет о людях с соответствующими симптомами, прибывших из эпидемиологически неблагополучных стран.

Как сообщает «Парламентская газета», медики должны тщательно собрать у них анамнез и при выявлении симптомов оспы обезьян госпитализировать пациентов в инфекционные боксы.

Также следует выявлять лиц, с которыми контактировал заболевший, и устанавливать за ними медицинское наблюдение.

Инкубационный период при оспе обезьян составляет в среднем от 6 до 16 дней, но может достигать и трех недель. Симптомы сходны с признаками натуральной оспы - это головная боль, боль в мышцах, повышение температуры тела, увеличение лимфатических узлов, характерная сыпь на коже, язвы на слизистых оболочках.

В рекомендациях Роспотребнадзора говорится, что органы здравоохранения должны быть готовы к определению медицинских организаций для приема таких пациентов, обеспечить наличие лекарств и средств индивидуальной защиты персонала, контроль за соблюдением противоэпидемического режима.

Так, прием пациента с симптомами, не исключающими оспу обезьян, должен проводиться только в противочумном (хирургическом) халате (комбинезоне), средствах защиты органов дыхания и медицинских перчатках.