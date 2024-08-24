Роспотребнадзор: Солить еду следует уже на столе

24.08.2024 | 11:30

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Пензенской области рассказали, как снизить потребление соли. Рекомендации размещены на сайте ведомства.

Для поддержания водно-минерального баланса, обеспечения проведения нервных импульсов и работы мышц взрослому человеку требуется 5 граммов хлорида натрия в день - примерно 1 чайная ложка. Однако, по данным РПН, многие люди значительно превышают норму. Женщины ежедневно съедают почти 10 г соли, мужчины - еще больше. Чрезмерное потребление - одна из причин проблем с сердечно-сосудистой системой, почками и суставами.

Специалисты перечислили простые меры профилактики.

Если класть соль во время готовки, вкус становится менее выраженным и вызывает желание добавить еще. Поэтому солить блюда следует непосредственно перед подачей на стол, тогда рецепторы на языке сразу получат правильный сигнал.

Если убрать солонку с обеденного стола, то о ней можно вовсе не вспомнить.

«Рацион станет гораздо здоровее без соленых закусок и продуктов быстрого приготовления. Орешки, чипсы, сухие супы, лапша, пюре из разряда «просто добавь воды» обычно снабжены смесью приправ и другими пищевыми добавками, куда входит очень много соли», - предупредили эксперты.

Прежде чем выставить на стол консервированные овощи, их следует промыть. При возможности стоит делать выбор в пользу свежих.

Крупная морская соль полезнее поваренной мелкого помола: процент содержания натрия в ней ниже, а химический состав богаче.

Соль частично можно заменить пряными травами: укропом, петрушкой, сельдереем, зеленым луком, базиликом, тимьяном, розмарином, майораном, имбирем, тмином. Вкус блюда станет более насыщенным, а содержащиеся в зелени антиоксиданты укрепят иммунитет.

Быстрее вывести излишки хлорида натрия из организма помогают богатые калием бананы, картофель, шпинат.

Лучше отдать предпочтение йодированной соли - она принесет больше пользы организму.