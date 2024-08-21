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Общество

Авария на сетях водоснабжения в Засечном устранена

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Ремонтные работы на водоводе диаметром 700 мм на улице Кольцевой, 53, в селе Засечном Пензенского района завершены.

Об этом сообщили в ресурсоснабжающей организации.

Из-за масштабной аварии на сетях без воды остались сотни домов, социальные и медицинские организации. Плановое отключение, о котором предупреждали пензенцев, перенесли на более поздний срок. Прокуратура начала проверку.

В 12:51 в Горводоканале сообщили, что сейчас происходит заполнение системы. Для того чтобы процесс завершился, нужно определенное время.

Через полтора часа давление должно выйти на нормативные параметры, и тогда напор воды у всех потребителей станет обычным.

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Источник — фото pxhere.com
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