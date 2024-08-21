Масштабным отключением воды занялась прокуратура

Прокуроры двух районов - Пензенского и Первомайского (Пенза) проводят проверки по фактам отключения водоснабжения многоквартирных домов, социальных и медицинских организаций в микрорайоне Спутник села Засечного и на улице Терновского в Пензе.
Отключение ресурса произошло из-за порыва сетей. Из-за этого плановое отключение, о котором предупреждали пензенцев, перенесли с 21 августа на более поздний срок.
Сотрудники прокуратуры установят причины аварий, дадут оценку работе коммунальных служб по их устранению и соблюдению ресурсоснабжающей организацией требований законодательства по предоставлению коммунальных услуг надлежащего качества.
Также надзорные органы проанализируют достаточность мер по ремонту и реконструкции системы водоснабжения.
«При наличии оснований будут приняты необходимые меры реагирования. Результаты проверок находятся на контроле прокуратуры области», - сообщили в ведомстве.