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Общество

В Пензе временно изменятся 15 маршрутов общественного транспорта

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В Пензе на время перекрытия участка проспекта Победы в районе улицы Фадеева изменятся схемы движения общественного транспорта - с 21:00 пятницы, 16 августа, по 6:00 воскресенья, 18-го.

В Пензе временно изменятся 15 маршрутов общественного транспорта

Автобусы малого и среднего классов № 13, 18, 25, 31 с проспекта Победы поедут по улицам Урожайной, Строителей, Гагарина, далее - по маршрутам в обоих направлениях.

Автобусы № 66 с проспекта Победы проследуют по улицам Урожайной, Строителей, Гагарина, Ленина, Коммунистической, далее - по привычной схеме.

Автобусы № 70 с проспекта Победы направятся на улицы Урожайную, Строителей, Гагарина, Ленина, далее - по маршруту.

Маршрутки № 16 и 49 при движении из Арбекова пойдут по проспекту Победы и проезду вдоль ТЦ «Коллаж» на проспект Строителей, по улицам 8 Марта, Карпинского, проспекту Победы, далее - как обычно.

В Пензе временно изменятся 15 маршрутов общественного транспорта

Маршрутки № 27 с проспекта Победы будут следовать по улицам Урожайной, Строителей, Гагарина, Байдукова, далее - по привычной схеме.

Маршрутки № 29 с проспекта Победы пойдут по улицам Урожайной, Строителей, Гагарина, Ударной, Воровского, Беляева, Германа Титова, Кирпичной, Беляева, проспекту Победы, Коммунистической. потом - по стандарту в обоих направлениях.

Маршрутки № 77 с проспекта Победы поедут по улицам Урожайной, Строителей, Гагарина, Ударной, Воровского, Беляева, Германа Титова, Кирпичной, Беляева, проспекту Победы, далее - без изменений.

Маршрутки № 89 с проспекта Победы направятся по улицам Урожайной, Строителей, Гагарина, Ударной, Воровского, Беляева, Германа Титова, Кирпичной, Беляева, проспекту Победы, далее - как обычно в обоих направлениях.

В Пензе временно изменятся 15 маршрутов общественного транспорта

Изменения в схемах движения троллейбусов будут следующими: № 6 поедет по проспекту Строителей, улице 8 Марта, далее - по маршруту в обоих направлениях; № 9 будет ходить с Шуиста до остановки «Автодорожный колледж», далее - в обратном направлении; № 105 направится по проспекту Строителей, улицам 8 Марта, Карпинского, Коммунистической, далее - по маршруту, сообщили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

Причина перекрытия - строительство канализационного коллектора от Серпуховской до Кирпичной.

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Источник — фото 2, 3, 4 - ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области»
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