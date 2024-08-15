Перед Днем знаний мошенники используют новую схему обогащения

15.08.2024 | 07:46

В преддверии 1 Сентября мошенники используют новую уловку, на которую попадаются родители школьников: они объявляют об акциях в несуществующих интернет-магазинах.

Об этом РИА Новости рассказала куратор платформы по борьбе с мошенниками «Мошеловка» Алла Храпунова.

«Самыми распространенными легендами перед началом учебного года остаются рассылки о распродажах и конкурсах от поддельных интернет-магазинов школьной одежды, учебников, канцелярии и других школьных товаров. Жертвы получают письма и SMS со встроенными ссылками для перехода - они могут быть фишинговыми, могут вести на поддельный сайт магазина или загрузить на устройство вредоносное ПО», - предупредила эксперт.

После оплаты покупатели не получают заказанные товары, а продавцы перестают выходить на связь.

Алла Храпунова добавила, что при переходе по фишинговой ссылке может произойти раскрытие личных данных и тогда аферисты получат удаленный доступ к устройству жертвы и всем установленным в нем приложениям.

Она порекомендовала делать покупки для школы в надежных местах, в том числе в интернет-магазинах, а также на маркетплейсах, когда оплата производится при получении товара.