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Общество

Марат Хуснуллин похвалил Пензенскую область

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Заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин назвал Пензенскую область в числе регионов - лидеров по реализации национальных и федеральных проектов.

На заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию в РФ вице-премьер поблагодарил губернатора Олега Мельниченко и несколько других глав субъектов за системно налаженную работу.

Марат Хуснуллин похвалил Пензенскую область

«Хотел бы отметить регионы, которые стабильно находятся в зеленой зоне нашего «светофора» по исполнению нацпроектов и федеральных программ. Пензенская область - в их числе. Из 22 проектов 19 - в зеленой зоне. Коллеги, спасибо за работу!» - заявил Марат Хуснуллин.

По реализации мероприятий нацпроекта «Безопасные качественные дороги» Пензенская область занимает лидирующие позиции в России. Из 166 объектов на 160 работа уже закончена, в том числе завершена реконструкция 2 мостов - через реку Ломовку в Нижнем Ломове и ручей Безымянный в Спасском районе.

«По реализации программы капремонта школ и мероприятий конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды Пензенская область входит в пятерку лучших среди российских регионов», - сообщили в областном правительстве.

Так, идет модернизация 11 учебных заведений (Башмаковский район - 3, Сердобский - 2, Городищенский - 2, Пенза - 1, Шемышейский - 1, Спасский - 1, Земетчинский - 1), с апреля реализуется проект «Суперпарк. Город «Живой воды» в Каменке (техническая готовность составляет 55%).

«Главное - не сбавлять взятые темпы, продолжать планомерно работать дальше по улучшению качества жизни в Пензенском регионе», - прокомментировал Олег Мельниченко.

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Источник — фото областного правительства
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