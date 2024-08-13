Юных каменских спортсменов возили с нарушениями

13.08.2024 | 09:24

ООО «АТП Экспресс Каменка» нарушало требования безопасности при перевозке детей. Это показала проверка, проведенная прокуратурой.

В мае 2024 года сотрудники надзорного органа установили, что несовершеннолетних спортсменов возили из Каменки в Саратов и обратно. При этом предприятие нарушило закон, так как не зарегистрировалось в реестре поставщиков информации автоматизированных централизованных баз персональных данных о пассажирах и персонале транспортных средств.

Кроме того, АТП не представило оператору Единой государственной информационной системы обеспечения транспортной безопасности сведения об автобусах, их водителях и пассажирах.

«В отношении директора ООО «АТП Экспресс Каменка» возбуждено дело об административном правонарушении», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.

Руководителя оштрафовали на 20 000 рублей.

Кроме того, директору ООО внесли представление об устранении нарушений. Требования прокуратуры предприятие в итоге выполнило. Одного работника привлекли к дисциплинарной ответственности.