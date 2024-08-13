В России хотят запретить детское шампанское

13.08.2024 | 19:22

Юные россияне могут не дождаться бокала детского шампанского на Новый год: напиток хотят запретить. С предложением к правительству решил обратиться депутат Госдумы Султан Хамзаев, об этом он рассказал РИА Новости.

Чиновник планирует попросить провести мониторинг и разработать механизм запрета. По его мнению, существование детского шампанского - это прямая реклама алкоголя среди несовершеннолетних.

«Почему нельзя называть лимонад лимонадом? Зачем обязательно использовать слово «шампанское», которое имеет прямое отношение к определенному виду алкоголя? Реклама алкогольных напитков среди детей запрещена. За это нужно штрафовать», - отметил Султан Хамзаев.

По словам парламентария, важно добиться исчезновения детского шампанского с полок магазинов уже к этому Новому году. Он считает, что предприниматели могли бы сами отказаться от продажи товара в преддверии праздника.

Многие пензенские родители приобретают подобные напитки, чтобы младшие члены семьи встречали Новый год так же, как и взрослые. Однако ранее в региональном управлении Роспотребнадзора предупредили, что шипучка очень вредна, и предложили заменять ее морсами, компотами, соками, смузи.