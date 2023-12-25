Сетевое издание|18+|Понедельник|25 дек 2023|17:52
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-1oC
-0oC
Завтра | Снег |
 

Общество

Пензенцам предложили замену детскому шампанскому

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Многие пензенские родители к празднику приобретают так называемое детское шампанское, чтобы младшие члены семьи встречали Новый год так же, как и взрослые. Однако этот напиток очень вреден.

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, детское шампанское не принесет пользы здоровью, скорее способно пошатнуть его.

В этом напитке содержится большое количество сахара, следовательно продукт очень калорийный. Его употребление повышает риск ожирения и может привести к возникновению диабета, артериальной гипертензии, болезни сердца, почек.

Детское шампанское - сильногазированный напиток. Углекислый газ плохо влияет на пищеварительную систему. Подобные напитки противопоказаны детям с заболеваниями ЖКТ. Опасны они и для тех, у кого здоровый желудок.

«В детском шампанском есть вредные консерванты, например сорбат калия (Е202) или бензоат натрия (Е211), которые способны вызывать аллергическую реакцию, а в больших количествах - угнетать жизнедеятельность полезных микроорганизмов человека. Не зря для детей до трех лет эти вещества строго запрещены», - подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Специалисты добавили, что зачастую производители заменяют настоящий фруктовый сок в напитке на ароматизаторы, которые способны вызвать мгновенную аллергическую реакцию, дерматит. Случается, что влияние данных веществ на организм накопительное, проявляется через несколько лет. Химические заменители ослабляют защиту, негативно сказываются на иммунитете.

«В детском шампанском нет ни капли спирта. Тем не менее многие психологи уверены: напиток создает у ребенка понимание того, что он, подобно взрослым, пьет алкоголь, и это постепенно формирует у него лояльное отношение к полноценным алкогольным напиткам в будущем. Получается, что детское шампанское что-то вроде скрытой рекламы, которая воздействует на подсознание. Не стоит лишний раз заострять внимание ребенка на потенциальной вредной привычке», - отметили в ведомстве.

Опасный шипучий напиток предложили заменить на морсы, компоты, соки, смузи. Они принесут ребенку пользу и намного вкуснее.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте