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Общество

Железнодорожный переезд под Измайловским мостом демонтируют

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В Пензе демонтируют железнодорожный переезд «Лесная ветка» под мостом имени В. П. Капашина - на пересечении улиц Измайлова и Автономной, напротив автозаправки.

Работы будут идти с 20:00 вторника, 13 августа, до 11:00 среды, 14-го числа.

На это время на указанном участке изменится схема движения, сообщили в телеграм-канале администрации Железнодорожного района Пензы.

С 20:00 13 августа до 2:00 14-го будет открыта одна полоса - на ней организуют реверсивное движение, с 2:00 до 6:00 участок закроют полностью (водителям предлагается объезд через мост им. В. П. Капашина).

С 6:00 до 10:30 14 августа снова будет доступна одна полоса.

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