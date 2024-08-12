Железнодорожный переезд под Измайловским мостом демонтируют

12.08.2024 | 09:56

В Пензе демонтируют железнодорожный переезд «Лесная ветка» под мостом имени В. П. Капашина - на пересечении улиц Измайлова и Автономной, напротив автозаправки.

Работы будут идти с 20:00 вторника, 13 августа, до 11:00 среды, 14-го числа.

На это время на указанном участке изменится схема движения, сообщили в телеграм-канале администрации Железнодорожного района Пензы.

С 20:00 13 августа до 2:00 14-го будет открыта одна полоса - на ней организуют реверсивное движение, с 2:00 до 6:00 участок закроют полностью (водителям предлагается объезд через мост им. В. П. Капашина).

С 6:00 до 10:30 14 августа снова будет доступна одна полоса.