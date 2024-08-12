Поликлиники хотят наказывать за неправильно поставленный диагноз

12.08.2024 | 10:20

Поликлиники, врачи которых при диспансеризации упустили у пациента серьезное заболевание, решили наказывать урезанием финансирования.

Об этом пишет «Парламентская газета» со ссылкой на письмо Фонда обязательного медицинского страхования (ОМС), которое уже направили в регионы РФ.

Фонд ОМС контролирует качество оказания медпомощи, специалисты, в частности, проверяют диагнозы, поставленные пациентам. Если в течение года после прохождения диспансеризации человек окажется на больничной койке с серьезным заболеванием, то это станет поводом для наказания недобросовестной клиники, врачи которой пропустили тревожные признаки.

«В приложении к письму указали 275 диагнозов, за пропуск которых клиники оштрафуют. Например, это злокачественные опухоли, различные формы сахарного диабета, гипертоническая болезнь, стенокардия и ишемия, атеросклероз, гастрит, язва желудка, астма и бронхит», - сообщило издание.

Диспансеризацию могут пройти все жители Пензенской области с 18 лет. Людям до 39 лет обследование положено 1 раз в 3 года, а старше 40 - ежегодно. Для осмотров работающим гражданам выделяют оплачиваемый выходной день.

С 2024-го в диспансеризацию включен скрининг мужского и женского репродуктивного здоровья. Это комплекс исследований и мероприятий, которые помогают врачам выявить и своевременно вылечить патологии, влияющие на способность к зачатию и вынашиванию ребенка.