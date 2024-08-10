В Кузнецке от грузового состава отцепился вагон

10.08.2024 | 17:40

Пензенская транспортная прокуратура проверила соблюдение законодательства при выполнении ремонта вагонов.

«В мае на станции Кузнецк Куйбышевской железной дороги произошла самопроизвольная отцепка грузового вагона по причине некачественного ремонта, проведенного на частном вагоноремонтном предприятии в Пензе», - сообщили в ведомстве.

Проверка показала, что работы были произведены ненадлежащим образом. Последствием этого могли стать транспортные происшествия и повреждение инфраструктурных объектов железной дороги.

Пензенский транспортный прокурор внес руководителю предприятия представление. Неисправные детали подвижного состава возвращены для повторного ремонта, который уже выполнен.

Ространснадзор привлек должностное лицо предприятия, допустившее нарушения, к административной ответственности и назначил наказание в виде штрафа.