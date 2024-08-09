Врач опроверг возможность улучшить зрение морковью и черникой

09.08.2024 | 08:47

С детства известное каждому утверждение, что черника и морковь улучшают зрение, неверно. Эти продукты содержат витамины и обладают полезными свойствами, но вернуть глазам остроту восприятия они неспособны.

Об этом «Известиям» рассказал врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов.

«Гораздо эффективнее проконсультироваться с офтальмологом, сдать анализы и при необходимости дополнительно принимать полезные для глаз витамины: B2 (укрепляет сосуды глазного яблока), A (способствует остроте зрения в темное время суток), B1 (помогает нервным импульсам быстрее проходить путь от мозга к зрительным нервам), а также витамин C (улучшает приток кислорода к роговице и сетчатке)», - уточнил он.

Также Иванов отрицает возможность скорректировать зрение какими-то специальными упражнениями, например, быстрым морганием, медленным вращением глазами, рассматриванием отдаленных предметов или легким массажем век.

«В настоящее время нет никаких доказательств, подтверждающих пользу таких упражнений для естественной коррекции зрения, однако офтальмолог может порекомендовать их выполнение при наличии определенных нарушений, связанных с напряжением глазных мышц. В этом случае такие упражнения помогают укрепить глазные мышцы и одновременно расслабить их, снять спазм, вызванный, например, длительной работой с гаджетами», - добавил эксперт.

Роман Иванов также рассказал, что чаще всего на практике встречаются близорукость и дальнозоркость. В первом случае человек хорошо видит предметы вблизи, а на расстоянии они кажутся ему расплывчатыми. Во втором, наоборот, отдаленные предметы представляются намного более четкими.

«И в том и в другом случае оптимальным методом лечения будет оптическая коррекция. Это значит, что близорукому или дальнозоркому человеку нужно будет носить очки или контактные линзы, способные скорректировать изображение - сфокусировать его», - объяснил эксперт.

По словам Романа Иванова, операция при близорукости или дальнозоркости может быть показана, если нарушение зрения очень серьезное. Однако, если отсутствуют противопоказания, может быть проведена лазерная коррекция зрения.