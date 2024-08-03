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Общество

4 августа синоптики вновь обещают дождь и грозу

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В воскресенье, 4 августа, в Пензенской области ожидается облачная с прояснениями погода.

По данным Приволжского УГМС, ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 8-13 м/с.

Ночь окажется прохладной (+10...+15 градусов) и пройдет преимущественно без осадков.

Днем термометр покажет +22...+27. Местами возможны кратковременный дождь и гроза.

В старину крестьяне избегали в этот день выходить в поле: считалось, что велик риск пострадать от молнии. Как следует из прогнозов синоптиков, примета не утратила своей актуальности и сегодня.

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