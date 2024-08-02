В Заре торжественно открыли опорный пункт полиции

02.08.2024 | 18:20

В пятницу, 2 августа, в Заре открыли опорный пункт полиции. Он расположился в пятом доме, предназначенном для переселения граждан из аварийного жилья.

В торжественной церемонии приняли участие глава Пензы Александр Басенко, начальник городского УМВД России Владимир Лысов, глава администрации Октябрьского района Артем Садовов, работники нового пункта полиции и др.

Помещения опорного пункта - две комнаты участковых и детская комната полиции - соответствуют современным требованиям, подчеркнул Александр Басенко.

«Это еще один шаг для создания комфортной и безопасной среды в активно развивающемся микрорайоне», - процитировала главу города пресс-служба администрации.

Впервые о том, что в Заре в скором времени появится опорный пункт полиции, заговорили еще в феврале 2016 года.