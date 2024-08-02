В Пензе появится мемориальная доска Михаилу Перекусихину

02.08.2024 | 19:49

В Пензе установят мемориальную доску Михаилу Перекусихину, который с 2015 по 2023 год являлся главным санитарным врачом области.

С соответствующим ходатайством в региональное правительство обратилось управление Роспотребнадзора. На здании этого учреждения (улица Лермонтова, 36) и появится доска.

Распоряжение председателя правительства Николая Симонова вышло 1 августа.

Михаил Владимирович родился 11 января 1974 года в Саранске. В 1997-м окончил медико-профилактический факультет Нижегородской государственной медицинской академии.

Свой трудовой путь начал санитарным врачом по общей гигиене в Центре госсанэпиднадзора Беднодемьяновского (ныне Спасского) района Пензенской области. Позднее получил должность главного врача.

В 2005 году поступил на службу в Управление Роспотребнадзора по Пензенской области, прошел путь от заместителя начальника территориального отдела до заместителя руководителя.

В мае 2014-го был назначен временно исполняющим обязанности руководителя регионального Управления Роспотребнадзора, а с февраля 2015-го избавился от приставки «врио».

В октябре 2023 года Михаил Перекусихин скоропостижно скончался. Ему было 49 лет.