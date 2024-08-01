В Пензе отремонтируют поликлинику на Набережной реки Мойки

01.08.2024 | 20:13

В Пензе на текущий ремонт поликлиники № 1, расположенной на Набережной реки Мойки, 51, выделили 6 млн 178 тысяч 542 рубля.

Такова начальная (максимальная) цена в рамках электронного аукциона, который стартовал в четверг, 1 августа. Контракт заключат с подрядчиком, который запросит наименьшую сумму за свои услуги.

Ремонт затронет в основном второй этаж здания: там приведут в порядок коридор, кабинеты колоноскопии (включая смотровую и моечную), врача общей практики, ЛФК, физиотерапии, перечисляется на портале госзакупок.

Предусмотрены замена окон, дверей, освещения, выравнивание и облицовка стен, разборка старых полов, заливка стяжки и укладка линолеума, обустройство потолков и др.

Все должно быть выполнено в течение 60 рабочих дней с даты подписания контракта. При этом подчеркивается, что ремонт следует проводить в соответствии с режимом в учреждении.