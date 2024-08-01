Подсчитано, сколько россиян готовы копить вместе с близкими

01.08.2024 | 16:38

По данным опроса ВТБ, 81% россиян готовы распоряжаться финансами совместно с родственниками и знакомыми. Главным фактором для подключения к «семейному банку» может стать возможность получить специальные условия по банковским продуктам и сервисам, которые помогут сэкономить.

Среди тех, кто готов присоединиться к «семейном банку», 28% отмечают полную готовность подключить близких к своим банковским операциям, 53% респондентов будут принимать решения в зависимости от конкретных условий по продуктам. 13% подобный сценарий не рассматривают, сообщили в ВТБ.

Большинство хотели бы включить в состав «финансовой семьи» супругов (66%), родителей (51%) и детей (46%) или других близких родственников. Ряд респондентов готовы добавить в эту группу близких друзей (33%), коллег по работе (14%), бизнес-партнеров (7%), контакты в сфере услуг (6%) или помощников по хозяйству (3%).

Доверить общие сбережения в банке почти половина опрошенных (48%) готова супругам (лидером стал Северо-Кавказский федеральный округ с долей 59%). Около четверти согласны дать доступ к своим средствам близким родственникам (24%) или детям (22%). При этом почти половина жителей Центрального федерального округа (44%) готова включить в состав финансовой семьи близких друзей. Не доверят сбережения никому и предпочтут распоряжаться накоплениями самостоятельно 22% респондентов.

По данным опроса, преимуществами для подключения к «семейному банку» могут стать повышенный кешбэк (77%), повышенная ставка по накопительным продуктам (68%) и переводы без комиссии (60%). 45% отметили, что для них важен удобный сервис управления семейным бюджетом. Дополнительная скидка на банковские продукты интересна 41% опрошенных.

Более половины респондентов (62%) считают, что объединение в «финансовую семью» даст им возможность сэкономить на повседневных финансовых расходах. Больше остальных такого мнения придерживаются сибиряки (27%).

«Среди россиян есть запрос на инструменты для эффективного ведения совместного бюджета. Сегодня банки предлагают продукты для супругов и детей, в первую очередь это дополнительные карты и накопительные счета. При этом мы видим тренд на расширение «финансовой семьи», в которую россияне хотели бы включать не только своих родственников, но и тех, кто вовлечен в регулярные расчеты: репетиторов, тренеров, нянь и т. д. По нашей оценке, будущее семейного банкинга - за универсальным предложением для семьи с возможностью получать максимальное количество привилегий», - прокомментировал результаты опроса руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса, старший вице-президент ВТБ Ростислав Яныкин.

* Опрос провел ВТБ по репрезентативной выборке среди 1 500 человек в возрасте от 18 лет в городах России с населением более 100 тыс. человек.