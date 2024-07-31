В Земетчинском районе растет количество беременных женщин

31.07.2024 | 14:01

За первые 6 месяцев 2024 года в Земетчинском районе родились 42 ребенка - на 2 больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Еще 25 беременных сейчас ожидают появления малышей, сообщили в областном минздраве в среду, 31 июля.

Земетчинский район наряду с Сердобским является одной из площадок пилотного проекта, направленного на повышение рождаемости. Он реализуется при содействии федерального центра.

«Пилот» подразумевает реализацию 129 позиций целого комплекса мероприятий. По словам губернатора Пензенской области Олега Мельниченко, они включают как повышение уровня жизни семей, так и решение вопросов с жильем, комфортной городской средой, социальной инфраструктурой, что предполагает ремонт и строительство больниц, школ и детсадов.

«Одним из мероприятий, направленных на стимулирование рождаемости, являются углубленные профилактические осмотры и диспансеризация женщин и мужчин репродуктивного возраста. Важнейшим фактором реализации репродуктивного потенциала человека является состояние его здоровья. Инициация беременности, успешность ее вынашивания - это процесс, зависящий не только от здоровья женщин, но и в равной степени от репродуктивного здоровья будущего отца», - рассказала замминистра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева.

В министерстве уточнили, что профилактические осмотры помогают предотвратить появление и развитие многих заболеваний на ранней стадии, даже при отсутствии жалоб.